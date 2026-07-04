У Будславе завяршыліся духоўныя ўрачыстасці ў гонар цудатворнага абраза Маці Божай Будслаўскай
Традыцыя ўшанавання Дзевы Марыі ў невялікім мястэчку Мядзельскага раёна жыве ўжо больш за 4 стагоддзі.
У наш час знакаміты Будслаўскі фэст заняў ганаровае месца ў Спісе нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА.
Будслаўскі фэст пачынаецца задоўга да афіцыйных дат. У доўгі шлях з розных куткоў Беларусі накіроўваюцца пілігрымы - арганізаваныя групы людзей, якія хто на роварах, хто на аўто, а сапраўдныя героі пешшу перадольваюць тысячы кіламетраў і разнастайныя капрызы надвор'я.
Сёлета ў Будславе віталі больш за 2,5 тыс. пешых пілігрымаў. Сотні парафій прадставілі ў духоўным цэнтры сваіх дэлегатаў. Найстарэйшаму - пад 80, самаму маленькаму - 26 дзён.! Але ў Будславе важна не матэматыка, а агеньчык у сэрцах.. Тут, у Будславе, цэлае полымя любові.
Адны паломнічаюць, каб выпрабаваць сябе, іншыя - сябраваць, але ўсе, каб сустрэцца з будслаўскай святыняй - касцёлам Унебаўзяцця Прасвятой Дзевы Марыі і з мясцовай жамчужынай - цудадзейнай іконай Маці Божай Будслаўскай. У першы ж дзень фэсту ў касцёл з вуліцы выстройваецца велізарная чарга. Людзі цярпліва чакаюць сваіх хвілін спаткання с заступніцай.
Прайсці на каленях ад уваходу ў малую базіліку - даўняя і добрая традыцыя ў Будславе. Людзей столькі, здаецца, што рака льецца, кожны просіць пра сваё: хто пра здароўе, хто пра сямейны дабрабыт, хто пра дзетак. Але ёсць і агульнае, за што моляцца ўсе беларусы - за мір, за лад у нашым грамадстве і за ўмацаванне веры.
Марыю носяць на руках (самы ўражальны момант свята) - начная працэсія, калі копія абраза Багародзіцы "праплывае" па цэнтральнай плошчы Будслава. Святы твар і тысячы агеньчыкаў асвятляюць цемру ночы - гэта сімвал перамогі дабра над злом.
Адгучалі святочныя дні. Удзельнікі і госці свята раз'ехаліся. Жыццё ў кожнага пойдзе сваёй дарогай. Але як духоўны эліксір, як выратавальнае кола ў любы, нават няпросты час, як жыватворная крыніца ў кожнага ў сэрцы застанецца таямніца, малітва, вера і любоў з Будслава.