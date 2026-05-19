Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У ДПК Беларусі растлумачылі правілы ўезду і знаходжання ў пагранзоне

Правілы ўезду і знаходжання ў пагранзоне растлумачылі ў Дзяржпагранкамітэце Беларусі. З улікам змяненняў у заканадаўстве неабходна мець пашпарт, ваенны білет, вадзіцельскае або службовае пасведчанне. А з 6 жніўня дадаткова ўключаны пенсіённае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца.

У пагранічнай паласе знаходзяцца больш за 1,5 тыс. жылых будынкаў. Раней уладальнікам гэтых будынкаў неабходна было атрымліваць спецпропуск. З уступленнем у сілу змяненняў у закон гэта неабходнасць адпала.

Што датычыцца іншаземцаў, яны могуць атрымаць пропуск у пагранічную зону з дапамогай паслугі электроннай падачы заяў.

Разделы:

ГрамадстваТурызм