У ДПК Беларусі растлумачылі правілы ўезду і знаходжання ў пагранзоне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Правілы ўезду і знаходжання ў пагранзоне растлумачылі ў Дзяржпагранкамітэце Беларусі. З улікам змяненняў у заканадаўстве неабходна мець пашпарт, ваенны білет, вадзіцельскае або службовае пасведчанне. А з 6 жніўня дадаткова ўключаны пенсіённае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца.
У пагранічнай паласе знаходзяцца больш за 1,5 тыс. жылых будынкаў. Раней уладальнікам гэтых будынкаў неабходна было атрымліваць спецпропуск. З уступленнем у сілу змяненняў у закон гэта неабходнасць адпала.
Што датычыцца іншаземцаў, яны могуць атрымаць пропуск у пагранічную зону з дапамогай паслугі электроннай падачы заяў.