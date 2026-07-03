У Дзень Незалежнасці больш за 20 тыс. жыхароў і гасцей Гомеля прынялі ўдзел у святочным шэсці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
3-га Ліпеня ў Гомелі святочнае шэсце аб'яднала больш за 20 тыс. чалавек. У калоне прадстаўнікі працоўных калектываў, творчая моладзь. Гэта людзі, якія ўслаўляюць рэгіён.
3-га Ліпеня ў абласным цэнтры аддалі даніну павагі тым, хто стаяў на абароне Радзімы ў гады Вялікай Айчыннай. Да Вечнага агню ля брацкай магілы савецкіх воінаў і падпольшчыкаў усклалі жывыя кветкі. Адбыўся мітынг. Беларусы памятаюць гісторыю. Арыенцір - працаваць і гадаваць дзяцей пад мірным небам.
Свае дасягненні дэманструюць прадпрыемствы рэгіёна. Для самых маленькіх працуюць гульнявыя лакацыі, народныя ўмельцы падрыхтавалі каларытныя сувеніры і запрашаюць на майстар-класы.