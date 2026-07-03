У Дзень Незалежнасці па ўсёй Беларусі пройдуць урачыстыя набажэнствы за мір і росквіт

Па традыцыі ў Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь рэлігійныя абшчыны праводзяць урачыстыя набажэнствы. У храмах і манастырах праходзяць набажэнствы за мір і росквіт. Таксама сёння памінаюць загінуўшых абаронцаў Айчыны. Апоўдні прагучыць святочны перазвон.

Традыцыі духоўнага адзінства прадоўжацца і ў мусульманскай абшчыне. У 13:30 у мячэцях пройдуць набажэнствы, у якіх вернікі ўзнясуць малітвы аб міры і росквіце Беларусі.