У Дзяржкаммаёмасці расказалі, як распазнаць здзелкі з нерухомасцю пад уплывам махляроў

У Беларусі ўсё часцей фіксуюцца выпадкі афёр з нерухомасцю, папярэджваюць у Дзяржкаммаёмасці.

Кіберзлачынцы выдаюць сябе за прадстаўнікоў дзяржорганаў, пераконваюць людзей прадаваць жыллё і перадаваць ім грошы. У так званай групе рызыкі пенсіянеры, адзінокія людзі, інваліды. Спецыялістаў, якія афармляюць здзелку, могуць насцярожыць, напрыклад, разгубленасць і трывожнасць кліента або чужое ўмяшанне з боку. Тады рэгістратар мае права аформіць дакументы ў апошні дзень тэрміну і ініцыяваць дадатковую праверку па канкрэтным выпадку, у тым ліку звярнуцца ў міліцыю.

Ганна Сангдзель, намеснік начальніка ўпраўлення Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Беларусі: "Рэгістратар можа спытацца, ці разумее асоба, якая адчужае маёмасць, што яна прадае сваю, напрыклад, адзіную маёмасць, ці ведаюць сваякі. Трэба зважаць на тое, што, напрыклад, цана здзелкі ніжэй за рыначную. Усё гэта павінна насцярожыць і гэтага чалавека і, магчыма, у пэўны момант прывесці ў пачуцці. Калі будуць праведзены нейкія кантрольныя мерапрыемствы і выявіцца факт махлярства, то, вядома ж, такая здзелка ажыццяўляцца не будзе".

Для прадухілення непажаданых наступстваў спецыялісты таксама могуць звязацца са сваяком кліента. Аднак калі продаж нерухомасці адбыўся, а ўсведамленне падману ашуканцамі прыйшло пазней, ануляваць здзелку, гавораць у Дзяржкаммаёмасці, будзе немагчыма.