У Дзяржынску прайшоў маштабны дыялог аб развіцці сёл і малых гарадоў Беларусі

У 2027 годзе ў Беларусі адбудзецца першы рэспубліканскі форум грамадзянскіх ініцыятыў. Гэтае рашэнне стала адным з ключавых вынікаў маштабнага дыялогу, які аб'яднаў 13 лістапада ў Дзяржынску больш за 300 парламентарыяў, кіраўнікоў дзяржорганаў і дэпутатаў усіх узроўняў.

Сіла краіны пачынаецца з яе малых куткоў. Для Беларусі развіццё моцных рэгіёнаў - адзін з ключавых прыярытэтаў. Сёння ў малых населеных пунктах і на сяле ствараюцца ўмовы, якія не саступаюць гарадскім стандартам.

Тэндэнцыя апошніх гадоў заключаецца ў тым, што беларусы ўсё больш актыўна напрамую ўдзельнічаюць у вырашэнні мясцовых пытанняў.

13 лістапада ў Дзяржынску ў рамках выязнога пасяджэння Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання прайшла архіважная "зверка гадзіннікаў" па забеспячэнні якасці жыцця ў рэгіёнах. Маштабны дыялог аб'яднаў увесь дэпутацкі корпус краіны. І гэта невыпадкова. Народныя выбраннікі як ніхто іншы тонка адчуваюць настроі і запыты людзей на месцах.

Наталля Качанава, старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі: "Гэта не проста жаданне пачуць, як працуюць сельскія саветы. Гэта яшчэ і зверка падыходаў у той рабоце, якая намечана намі для выканання прынятых рашэнняў Усебеларускага народнага сходу. "Моцныя рэгіёны" - прыярытэт гэтай пяцігодкі. Акрамя таго, Прэзідэнт нашай краіны неаднаразова гаварыў аб тым, што страцім вёску - страцім краіну. А вёска - гэта перш за ўсё сельскія саветы. Гэта работа з людзьмі, гэта работа са зваротамі і пытаннямі, якія задаюць нашы грамадзяне, ну і, вядома, гэта ўважлівае стаўленне да людзей. Важны не фармалізм у гэтай рабоце, а важна адказнае стаўленне да сваіх службовых абавязкаў і разуменне таго, што ад цябе сёння шмат у чым залежыць дабрабыт нашай краіны".

Сярод тэм, якія абмяркоўваліся, былі і надзённыя пытанні жыллёвага фонду. Так, напрыклад, у Пінску сёння яшчэ ёсць праблемны жылфонд пасляваеннага часу. Мясцовыя ўлады трымаюць руку на пульсе.

"У выпадку прызнання непрыдатным такога жылля грамадзяне адсяляюцца ў арэнднае жыллё. Ёсць механізм кампенсацыі, але, тым не менш, людзі страчваюць права ўласнасці. На наш погляд, можна прапанаваць гэтым людзям альбо льготны крэдыт, альбо растэрміноўку для таго, каб яны гасілі гэта роўнымі долямі, напрыклад, на працягу 20 гадоў", - падзяліўся сваім бачаннем вырашэння праблемы Сяргей Куніцкі, старшыня Пінскага гарадскога савета дэпутатаў.

Смела гаварыць аб праблемах, не замоўчваць складаныя тэмы - толькі так мы зможам забяспечыць кожнаму беларусу якасныя ўмовы для жыцця і працы на сяле, а рэгіёны зрабіць моцнымі.