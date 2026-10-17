У Гарадоцкім раёне пабудуюць жывёлагадоўчы комплекс з інвестарам з Узбекістана
Поўнач краіны актыўна ўмацоўвае супрацоўніцтва ў АПК з Узбекістанам. У Гарадоцкім раёне буйны інвестар пабудуе сучасны жывёлагадоўчы комплекс замкнёнага цыкла з перапрацоўчым цэхам. На месцы будучага сельгасаб'екта кіраўнікі Віцебскай і Андыжанскай абласцей заклалі памятную капсулу.
Высокатэхналагічная пляцоўка аб'яднае сучасныя памяшканні для ўтрымання 4-тысячнага пагалоўя, сіласныя траншэі, камбікормавую вытворчасць.
Асаблівая ўвага надаецца будаўніцтву паўнавартаснага комплексу жылой забудовы і добраўпарадкаванню сельскіх тэрыторый.