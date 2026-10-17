Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Гарадоцкім раёне пабудуюць жывёлагадоўчы комплекс з інвестарам з Узбекістана

Аўтар:

Поўнач краіны актыўна ўмацоўвае супрацоўніцтва ў АПК з Узбекістанам. У Гарадоцкім раёне буйны інвестар пабудуе сучасны жывёлагадоўчы комплекс замкнёнага цыкла з перапрацоўчым цэхам. На месцы будучага сельгасаб'екта кіраўнікі Віцебскай і Андыжанскай абласцей заклалі памятную капсулу.

Высокатэхналагічная пляцоўка аб'яднае сучасныя памяшканні для ўтрымання 4-тысячнага пагалоўя, сіласныя траншэі, камбікормавую вытворчасць.

Асаблівая ўвага надаецца будаўніцтву паўнавартаснага комплексу жылой забудовы і добраўпарадкаванню сельскіх тэрыторый.

Раздзелы:

ГрамадстваСельская гаспадарка

Чытайце таксама