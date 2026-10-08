У Гарадзеі прайшло выязное пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі
Сёння ў нашай краіны ёсць значны патэнцыял у вытворчасці прадуктаў для здаровага харчавання. Пра гэта заявіла спікер Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Наталля Качанава падчас выязнога пасяджэння прэзідыума ў Гарадзеі.
У рамках візіту ў Нясвіжскі раён Наталля Качанава наведала Гарадзейскі камбінат, які займае больш за 25 % на айчынным рынку цукру. Перад вытворцамі ставіцца задача пашыраць лінейку прадукцыі, каб замяняць імпартныя аналагі і гарантаваць абсалютную якасць для спажыўцоў.
У Беларусі сфарміравана нарматыўная база, дзейнічаюць прэферэнцыі для вытворцаў арганічнай прадукцыі. З бюджэту выдзяляюцца сродкі на арганізацыю харчавання ў школах, дзіцячых садках і бальніцах. Ад кіраўнікоў на месцах патрэбен гаспадарскі падыход - карысная беларуская прадукцыя (ад дыетычных рацыёнаў да натуральных сокаў) павінна прысутнічаць ва ўсіх гандлёвых сетках і ўстановах сацсферы.