У Гаранях прайшло спартыўнае свята для першакурснікаў Акадэміі МУС

Важны этап у жыцці навабранцаў Акадэміі МУС, іх блізкіх і ў цэлым калектыву міліцэйскай ВНУ. На базе вучэбнага цэнтра МУС у Гаранях адбылося спартыўнае свята для курсантаў акадэміі.

Прадстаўнікі ўсіх факультэтаў паказалі свае першыя крокі да будучай прафесіі, тое, чаму іх ужо навучылі, памераліся сіламі ў футбольных і валейбольных баталіях, змяшаных і бегавых эстафетах. Бацькі першакурснікаў не заставаліся безуважнымі (больш падрабязна – глядзіце відэа).