У гомельскім аэрапорце зрабіў пасадку другі борт з жыхарамі Алешак

Эвакуацыя жыхароў прыфрантавых Алешак працягваецца. Следам за першым у аэрапорце Гомеля прызямліўся другі самалёт. На яго борце знаходзяцца сем'і і пенсіянеры.

Людзей сустракалі прама ля трапа. У аэрапорце разгарнулі лагер, дзе эвакуіраваныя атрымаюць усю неабходную дапамогу. Дзяжураць карэты хуткай дапамогі і рэанімабіль. Асаблівую ўвага надаюць самым уразлівым - ляжачым, пажылым і людзям з інваліднасцю, якіх з самага пачатку везлі на хуткіх прама з Алешак.

Дарога была няпростай. З прамежкавым прыпынкам у Анапе людзі правялі ў ёй каля сутак. Пасля адпачынку і медыцынскай дапамогі іх адвязуць на аўтобусах да пагранперахода, а далей ва Украіну.

Эвакуацыю суправаджаюць украінскі амбудсмен Дзмітрый Лубінец і расійскі ўпаўнаважаны па правах чалавека Яна Лантратава. Лубінец падзякаваў Беларусі за цёплы прыём і назваў гэты вопыт прыкладам, які можна прымяніць і ў іншых населеных пунктах. Важна, што маршрут праз Беларусь выбраў і сам украінскі бок, і гэта знак даверу.