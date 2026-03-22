У Гродне інжынер-канструктар стварае копіі вядомых храмаў і замкаў з дапамогай 3D-друку
Аўтар:Таццяна Грышук
Беларусь - таленавітая, гасцінная, інавацыйная - гэты спіс можна працягваць доўга, але зараз больш падрабязна спынімся на нашых славутасцях. Так інжынер-канструктар з Гродна стварае 3D-мініяцюры вядомых гістарычных аб'ектаў.
Ігар Апякун - інжынер-канструктар з вялікім вопытам. Сёння ён стварае дакладныя копіі архітэктурных помнікаў з дапамогай 3D-мадэлявання і друку. Праца над кожнай мадэллю пачынаецца з вывучэння арыгінала. Чарцяжы, архіўныя дакументы, фатаграфіі - усё гэта дапамагае дабіцца максімальнай дакладнасці.