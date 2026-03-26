У Гродне суботнік прашоў на будаўнічай пляцоўцы клінічнай бальніцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Час парадку і чысціні. Па ўсёй Беларусі праходзяць маштабныя суботнікі. Пасля зімы працы шмат. Беларусы працуюць у дварах, у зонах адпачынку і на сацыяльна значных аб'ектах.
Так у Гродне на тэрыторыі абласной клінічнай бальніцы, якая будуецца, працавалі больш як 800 чалавек: кіраўніцтва горада і вобласці, супрацоўнікі праваахоўных ведамстваў. Займаліся ўборкай унутры памяшканняў і падрыхтоўкай карпусоў, знадворку добраўпарадкоўвалі тэрыторыю. Працы таксама разгарнуліся ў размешчаным побач Румлёўскім парку.