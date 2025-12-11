3.72 BYN
У Гродне запалілі агні галоўнай навагодняй ёлкі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У горадзе над Неманам сезон навагодніх урачыстасцяў ужо афіцыйна стартаваў. Гродна стаў першым у Беларусі горадам, дзе запаліліся агні галоўнай навагодняй ёлкі. Для жыхароў і гасцей горада падрыхтавалі тэатралізаванае прадстаўленне "Чароўныя ліхтарыкі", выступленні творчых калектываў і інтэрактыўныя праграмы для дзяцей. Кульмінацыяй стала запальванне ёлкі на плошчы Леніна.
20 снежня ў Гродне адбудзецца традыцыйнае шэсце казачных персанажаў. Дзед Мароз рэальна прыляціць на верталёце. У гэты ж дзень на плошчы Савецкай адкрыецца Церам зімовага чараўніка. Яркая пляцоўка з забаўкамі, фотазонамі. Прадоўжацца святочныя мерапрыемствы да 11 студзеня.