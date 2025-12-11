У Гродне запалілі агні галоўнай навагодняй ёлкі

У горадзе над Неманам сезон навагодніх урачыстасцяў ужо афіцыйна стартаваў. Гродна стаў першым у Беларусі горадам, дзе запаліліся агні галоўнай навагодняй ёлкі. Для жыхароў і гасцей горада падрыхтавалі тэатралізаванае прадстаўленне "Чароўныя ліхтарыкі", выступленні творчых калектываў і інтэрактыўныя праграмы для дзяцей. Кульмінацыяй стала запальванне ёлкі на плошчы Леніна.