У Каробчыцах працягваюць будаваць "Стары горад": чым будуць здзіўляць гасцей

Пад Гроднам рыхтуюць да адкрыцця новы культурна-гістарычны парк "Стары горад". У Каробчыцах узнаўляюць атмасферу Гродна канца XIX - пачатку XX стагоддзяў: з ратушай, гандлёвымі радамі, майстэрнямі і тэматычнымі экспазіцыямі.

Сёння з будучым аб'ектам знаёмяцца экскурсаводы з усёй Беларусі. Для іх гэта магчымасць ацаніць новую лакацыю і ўключыць яе ў турыстычныя маршруты.

У Каробчыцах ужо вымалёўваюцца абрысы гістарычнага квартала. Праект прадугледжвае 13 аб'ектаў: ад ратушы і карчмы да чыгуначнага вакзала. Зараз тут працягваюцца будаўнічыя і аддзелачныя работы, паралельна падбіраюць напаўненне для будучых экспазіцый.

Ужо цяпер парк паказваюць тым, хто непасрэдна працуе з турыстамі. У Каробчыцы прыехалі 50 экскурсаводаў з розных рэгіёнаў краіны. Яны знаёмяцца з канцэпцыяй будучага комплексу, ацэньваюць яго магчымасці для групавых экскурсій і сямейных паездак. Новы аб'ект можа дапоўніць звыклыя маршруты па Гродне і вобласці (гл. відэа).