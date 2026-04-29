У КДК адкрыты тэлефоны гарачай лініі па пытаннях уступнай кампаніі - 2026

У 2026 годзе цэнтралізаваныя экзамены і цэнтралізаванае тэсціраванне пройдуць у адзіныя тэрміны для выпускнікоў гэтага года, мінулых гадоў і выпускнікоў каледжаў. Так, 26 мая адбудзецца ЦЭ па прадмеце на выбар, 29 мая - па беларускай або рускай мове, 2 і 5 чэрвеня пройдзе ЦТ па прадмеце на выбар для ўсіх абітурыентаў. Рэзервовыя дні для ЦТ: 18, 20, 22 чэрвеня, для ЦЭ - 20 і 22 чэрвеня.