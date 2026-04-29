У КДК адкрыты тэлефоны гарачай лініі па пытаннях уступнай кампаніі - 2026
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Камітэт дзяржкантролю і профільныя камісіі 30 красавіка адкрылі тэлефоны гарачай лініі, каб абітурыенты і іх бацькі маглі аператыўна атрымліваць кансультацыі па ЦЭ, ЦТ і паступленні ў ВНУ ў 2026 годзе.
Звярнуцца можна ў будні з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 16:00. Тэлефоны будуць працаваць у Мінску і ва ўсіх абласных цэнтрах.
У 2026 годзе цэнтралізаваныя экзамены і цэнтралізаванае тэсціраванне пройдуць у адзіныя тэрміны для выпускнікоў гэтага года, мінулых гадоў і выпускнікоў каледжаў. Так, 26 мая адбудзецца ЦЭ па прадмеце на выбар, 29 мая - па беларускай або рускай мове, 2 і 5 чэрвеня пройдзе ЦТ па прадмеце на выбар для ўсіх абітурыентаў. Рэзервовыя дні для ЦТ: 18, 20, 22 чэрвеня, для ЦЭ - 20 і 22 чэрвеня.