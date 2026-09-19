У храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў Смалявіцкім раёне даставілі мошчы святых Кіпрыяна і Іусціны

Храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў вёсцы Слабада Смалявіцкага раёна стаў цэнтрам прыцягнення праваслаўных вернікаў. У царкву дастаўлены каўчэг з мошчамі хрысціянскіх святых Кіпрыяна і Іусціны.

У гонар прыбыцця духоўнай рэліквіі ўжо адбылося ўрачыстае набажэнства, пасля якога вернікі змаглі пакланіцца часцінкам мошчаў. Святыя Кіпрыян і Іусціна першапачаткова былі пахаваны ў Рыме, а сёння іх мошчы спачываюць на Кіпры. Святым моляцца аб здароўі і збавенні ад няшчасцяў.

Іерэй Іаан Ясюкевіч, настаяцель прыходу храма Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў аг. Слабада: "Мы традыцыйна молімся аб збавенні ад усялякага чараўніцтва. Зыходзячы з іх жыцця, святы Кіпрыян да свайго звароту да хрысціянства быў знакамітым язычніцкім жрацом, вешчуном, ён наводзіў розныя чары. І вось святая дзева Іусціння сваёй верай у Хрыста, сваім жыццём змагла перамагчы ўсе гэтыя чары і звярнуць Кіпрыяна да хрысціянскага веравызнання".

У храме Пакрова Прасвятой Багародзіцы аграгарадка Слабада каўчэгу з мошчамі свяшчэннапакутнікаў Кіпрыяна і Іусцініі можна будзе пакланіцца на працягу трох дзён, у тым ліку і ў дзень вялікага свята Нараджэння Прасвятой Багародзіцы 21 верасня.