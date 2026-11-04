У кінатэатры "Піянер" падводзяць вынікі "Лістападзіка" і ўшаноўваюць аўтараў нацыянальнага кіно
Ад дзіцячых усмешак да сур'ёзнага айчыннага кінематографа. У кінатэатры "Піянер" 4 лістапада закрываюць праграму "Лістападзіка" і ўшаноўваюць аўтараў нацыянальнага конкурсу.
Міжнародны кінафестываль "Лістапад" у самым разгары, кінатэатр "Піянер" знаходзіцца ў эпіцэнтры галоўных падзей дня.
Дзмітрый Астрахан, старшыня журы конкурсу "Лістападзік":
"Мы даволі хутка зразумелі, хто лідары. Далей, зразумела, мы імкнуліся неяк адзначыць усіх лідараў. Далей мы думалі, што прызаў усё ж мала. Мы хацелі, каб усе карціны, якія былі лідарамі, каб яны ўсе былі адзначаны".
Але не толькі дзіцячым кіно жыў 4 лістапада "Піянер". З раніцы тут стартаваў нацыянальны конкурс - пляцоўка, дзе заяўляе пра сябе наша айчыннае кіно.
Беларускія аўтары, сярод якіх і журналісты з тэлеканала "Беларусь 3", прадэманстравалі наймацнейшыя прэм'еры. Зала на паказах фільмаў "Вяртанне" і "Мой звер" была цалкам запоўнена, а першыя авацыі гледачоў пацвярджаюць, што нашаму кіно ёсць чым здзівіць.
Фестывальная праграма працягваецца, наперадзе яшчэ шмат паказаў і ўзнагарод.