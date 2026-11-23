У Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы прайшла прэм'ера 107-га тэатральнага сезона: на камернай сцэне паказалі спектакль "Мая першая Ева" паводле аднайменнага рамана беларускай пісьменніцы Вікторыі Кляўко. Гэта вострасацыяльная гісторыя пра няпростыя сямейныя адносіны. На сцэну выйшлі народныя артысткі Беларусі Зінаіда Зубкова і Тамара Міронава.

Раней пісьменніца ўжо супрацоўнічала з Купалаўскім тэатрам: на падмостках у фармаце тэатралізаванага чытання гучала аповесць аўтара "Вырай". Прачытаў творы на сцэне рэжысёр Ілья Крук.

Ілья Крук, тэатральны рэжысёр:

"Ідэя стварэння спектакля прыйшла адразу, як я прачытаў першы агляд тэксту. Я ведаў, што п'еса ў распрацоўцы, і адразу забраніраваў яе для камернай сцэны Купалаўскага тэатра. Тэма, пра якую мы гаворым, вельмі важная і зразумелая людзям, і вельмі хочацца, каб сёння яна была пачутая".

Вікторыя Кляўко, аўтар рамана "Мая першая Ева":

"Шмат сімвалаў у гэтай назве. Гэта і першая жанчына, прамаці ўсіх людзей згодна з Бібліяй. Гэта і тая лялька, якая будзе іграць у нас адну з галоўных роляў. І гэта, вядома ж, кожная жанчына, якая трошкі Ева - якая дае жыццё наступным пакаленням, сваім дзецям. Магчыма, дзесьці я нават больш задаволена спектаклем, чым самой кнігай, бо пастаноўка атрымалася вельмі шматграннай".

Адной з "удзельніц" спектакля стала лялька з дома прабабулі і прадзеда пісьменніцы - сімвал памяці пра бацьку, які сышоў з сям'і галоўнай гераіні. Над пастаноўкай працавалі 9 месяцаў. Тэма мацярынства праходзіць праз твор чырвонай ніткай і блізкая аўтару: нядаўна Вікторыя Кляўко стала шматдзетнай мамай.

Бліжэйшы паўтор спектакля чакаецца ўжо 24 лістапада. А ў снежні трупа выйдзе на біс 19 і 30 чысла.