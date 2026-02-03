3.73 BYN
У лясгасах Беларусі дзейнічаюць спецыяльныя падкормачныя пляцоўкі для дзікіх жывёл
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Снег і мароз - сур'ёзнае выпрабаванне для насельнікаў лесу! Глыбокія гурбы і ледзяны панцыр абцяжарваюць перамяшчэнне і пошук пражытку. Для дапамогі жывёле ў кожнай паляўнічай і лясной гаспадарцы сёння арганізаваны спецыяльныя падкормачныя пляцоўкі.
З ініцыятывай па падтрымцы лясных жыхароў выступіў і Беларускі прафсаюз работнікаў лесу і прыродакарыстання. Спецыялісты закупляюць неабходны корм. Рацыён для капытных збалансаваны: сена, сілас, збожжа і соль.
Клопат пра дзікіх жывёл - важная частка прыродаахоўнай і сацыяльнай місіі галіновага прафсаюза. Падкормліваць лясных жыхароў будуць рэгулярна да заканчэння складанага зімовага перыяду.