У Магілёве праходзіць навучальны збор вадалазных падраздзяленняў УС Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Апусканне ў ваду, нягледзячы на лютаўскія маразы. У Магілёве зімовыя зборы вадалазных падраздзяленняў інжынерных войскаў Узброеных Сіл Беларусі.
Больш як 30 спецыялістаў адточвалі майстэрства на базе 188-й гвардзейскай брыгады. Навучальны вадаём абсталявалі пунктам абагравання. Што датычыцца заданняў, падводная разведка, выяўленне і ліквідацыя перашкод. Зладжанасць дзеянняў - заклад паспяховага выканання любой задачы, упэўненыя вайскоўцы.