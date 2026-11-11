У Магілёве прайшла сустрэча сенатараў да 30-годдзя Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі
Сустрэча, прысвечаная 30-годдзю дзейнасці Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, аб'яднала 11 лістапада сенатараў розных скліканняў Магілёўскай вобласці. Пляцоўкай выступіў Музей Славы Магілёўшчыны.
Жыццё даказала, што толькі ў адзінстве грамадства здольнае справіцца з усімі выклікамі часу - такі быў галоўны пасыл ад спікераў. А заканатворчасць і надалей будзе накіравана на паляпшэнне жыцця ў рэгіёнах, рост ВУП і павышэнне дабрабыту людзей. Прыярытэты вызначаны: падтрымка дзяржпраграм, у тым ліку па развіцці сяла, прамысловага патэнцыялу, стварэнне моцнай сацыяльнай базы.
Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі вынікі плённай працы сенатараў і перспектывы, таксама яны наведалі Музей Славы Магілёўшчыны, у экспазіцыях якога акумуляваны баявы і працоўны подзвіг жыхароў вобласці, і пакінулі запісы ў Кнізе ганаровых гасцей.