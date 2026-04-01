У маштабным адборы конкурсу "Інжынеры будучыні" ўдзельнічалі больш як 20 тысяч чалавек
Аўтар:Яніна Клімовіч
Рэспубліканскі конкурс "Інжынеры будучыні" - моцны старт для маладых талентаў і пляцоўка, дзе юныя здольнасці дэманструюць свой патэнцыял і робяць першыя крокі да вялікіх дасягненняў
Стымуляцыя цікавасці да інжынерыі, падтрымка таленавітай моладзі і развіццё інавацыйнай эканомікі. У Нацыянальным дзіцячым тэхнапарку праходзіць фінал рэспубліканскага конкурсу тэхнічнай творчасці "Інжынеры будучыні" (больш падрабязна - глядзіце відэа).