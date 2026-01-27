3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
У Маскве больш за 3 тыс. удзельнікаў "Інфафоруму-2026" абмеркавалі тэму абароны інфармацыі
У Маскве праходзіць "Інфафорум-2026", на якім сабраліся звыш 3 тыс. удзельнікаў.
Асноўныя тэмы абмеркавання - абарона інфармацыі і гарантаванне яе бяспекі, асабліва сёння, калі свет сутыкаецца з маштабнай дэструктыўнай дзейнасцю ў дадзенай сферы. Гэта датычыцца інфармацыйных войнаў, кібератак на эканамічна важныя аб'екты і кібермахлярства. У гэтых пытаннях Беларусь цесна супрацоўнічае з Расіяй. Выпрацавана Канцэпцыя інфармацыйнай бяспекі Саюзнай дзяржавы. Важным крокам стала падпісанне ў кастрычніку 2025 года Канвенцыі ААН супраць кіберзлачыннасці. Дакумент распрацаваны расійскімі калегамі ў суаўтарстве з Беларуссю.
29 студзеня ў рамках "Інфафоруму" пройдуць двухбаковыя кансультацыі апаратаў Саветаў бяспекі Беларусі і Расіі. Удзельнікі прааналізуюць эфектыўнасць беларуска-расійскага супрацоўніцтва ў галіне гарантавання інфармацыйнай бяспекі за 2024-2026 гады і вызначаць важныя кірункі на будучыню.