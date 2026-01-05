3.67 BYN
У Мінадукацыі расказалі пра ключавыя змяненні ў правілах прыёму ў ВНУ і ССНУ
Больш як 1 млн беларускіх рублёў са спецфонду Прэзідэнта Беларусі накіравана на сацыяльную падтрымку адоранай моладзі. Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка падпісаў распараджэнне, якім зацверджаны гранд-прэміі для пераможцаў міжнародных алімпіяд і конкурсаў.
Самыя таленавітыя студэнты атрымаюць стыпендыі Прэзідэнта. Каля 320 навучэнцаў, курсантаў і студэнтаў заахвочаны спецыяльнымі прэміямі. Акрамя таго, педагагічнаму саставу і навуковым працаўнікам таксама прысуджана ўзнагарода.
Таксама ў Беларусі ўнесены змяненні ў правілы прыёму ў ВНУ і ССНУ. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ "Аб удасканаленні ўступнай кампаніі". Галоўная мэта - забяспечыць роўныя магчымасці для ўсіх абітурыентаў і гарантаваць справядлівы конкурсны адбор. Пра ключавыя змяненні расказалі ў Мінадукацыі.
Асноўны прынцып уступнай кампаніі застаецца нязменным - справядлівасць і роўныя ўмовы для кожнага абітурыента.