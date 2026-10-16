У Міністэрстве адукацыі Беларусі вызначылі даты ЦТ і ЦЭ
Міністэрства адукацыі Беларусі зацвердзіла графік правядзення цэнтралізаванага экзамента і цэнтралізаванага тэсціравання. Выпрабаванні пачнуцца ў канцы навучальнага года.
Першая асноўная дата - 27 мая 2027 года. У гэты дзень пройдуць цэнтралізаваны экзамен і цэнтралізаванае тэсціраванне адразу па некалькіх прадметах. У спісе грамадазнаўства, матэматыка, біялогія, замежная мова, хімія, фізіка, геаграфія, а таксама гісторыя Беларусі ў кантэксце Сусветнай.
Наступная дата - 31 мая. У гэты дзень адбудуцца ЦЭ і ЦТ па дзяржаўных мовах. Пасля гэтага экзаменацыйная кампанія прадоўжыцца ўжо ў пачатку лета.
На 4 чэрвеня прызначана цэнтралізаванае тэсціраванне па матэматыцы, біялогіі, замежных мовах і геаграфіі.
7 чэрвеня абітурыенты змогуць здаць ЦТ па грамадазнаўстве, хіміі, фізіцы і гісторыі Беларусі ў кантэксце Сусветнай.
Для тых, хто не зможа здаць экзаменты ў асноўныя дні па ўважлівых прычынах, прадугледжаны рэзервовыя даты: 19-га, 21-га і 23 чэрвеня. Удзельнікі змогуць прайсці цэнтралізаваныя выпрабаванні згодна з зацверджаным графікам.
Асобна вызначаны тэрміны рэгістрацыі. Падаць дакументы для ўдзелу ў ЦТ можна будзе з 9 па 22 красавіка. Тым, каму спатрэбяцца рэзервовыя дні, зарэгістравацца неабходна з 8 па 11 чэрвеня. Усяго для абітурыентаў будуць працаваць 40 пунктаў рэгістрацыі і правядзення іспытаў.