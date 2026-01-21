3.72 BYN
У Міністэрстве замежных спраў Беларусі адкрылі мемарыяльную дошку ў гонар ветэранаў ВАВ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
22 студзеня ў Беларусі адзначаецца Дзень дыпламатычнага работніка. З прафесійным святам супрацоўнікаў і ветэранаў цёпла павіншаваў Прэзідэнт.
Сёння ў МЗС успамінаюць людзей, якія прайшлі вайну, а затым дапамаглі краіне вярнуцца на міжнародную арэну. У знешнепалітычным ведамстве адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця мемарыяльнай дошкі ветэранам ВАВ - тым, хто ствараў фундамент беларускай дыпламатыі (больш падрабязна - глядзіце відэа).