У Міністэрстве замежных спраў Беларусі адкрылі мемарыяльную дошку ў гонар ветэранаў ВАВ

22 студзеня ў Беларусі адзначаецца Дзень дыпламатычнага работніка. З прафесійным святам супрацоўнікаў і ветэранаў цёпла павіншаваў Прэзідэнт.

Сёння ў МЗС успамінаюць людзей, якія прайшлі вайну, а затым дапамаглі краіне вярнуцца на міжнародную арэну. У знешнепалітычным ведамстве адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця мемарыяльнай дошкі ветэранам ВАВ - тым, хто ствараў фундамент беларускай дыпламатыі (больш падрабязна - глядзіце відэа).

Грамадства