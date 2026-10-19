У Мінскай абласной клінічнай бальніцы правялі дыстанцыйную рабатызаваную аперацыю

19 кастрычніка ў Мінскай абласной клінічнай бальніцы правялі дыстанцыйную анкалагічную аперацыю з дапамогай рабатычнага комплексу.

Гэтае сумеснае хірургічнае ўмяшанне спецыялістаў бальніцы і Навукова-практычнага цэнтра ў Мінску.

Яго ўнікальнасць у тым, што хірург, знаходзячыся за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад пацыента, пад кантролем медыцынскай брыгады правёў паспяховую аперацыю па выдаленні прастаты.

"Гэтая аперацыя з'яўляецца знакавай падзеяй для ўсёй айчыннай сістэмы аховы здароўя ў цэлым і важным крокам для развіцця высокатэхналагічных тэхналогій для нашай краіны. Гэта канцэнтрацыя розных метадаў, тут аб'яднаныя не толькі хірургія або медыцына ў цэлым, але і робататэхніка, інфармацыйная тэхналогія, тэлекамунікацыя. Мы хочам паказаць усяму свету, што ў нашай краіне гэтая адзіная сістэма развіта максімальна эфектыўна, мы не бачым збояў у працэсе выканання гэтай аперацыі. Мы абапіраемся на ключавыя фактары. Першае - гэта анкалагічная бяспека выканання аперацыі, другое - захаванне якасці жыцця", - адзначыў загадчык аддзялення трансплантацыйнай і малаінвазіўнай уралогіі Мінскага навукова-практычнага цэнтра хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі Аляксандр Бразоўскі.

Галоўная задача - забяспечыць кожнаму пацыенту доступ да сучаснага і своечасовага хірургічнага лячэння незалежна ад месцазнаходжання.