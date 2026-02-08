У Мінскай вобласці ў 2025 годзе ўвялі ў эксплуатацыю больш за 100 станцый абезжалезвання вады

Па выніках 2025 года ў Мінскай вобласці было ўведзена ў эксплуатацыю 112 станцый абезжалезвання і 15 новых водазаборных свідравін. Адзін з чарговых стратэгічна важных аб'ектаў ужо на падыходзе - водазабор у Чэрвені, аб'ект адносіцца да Жодзінскага водаканала.