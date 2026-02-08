3.73 BYN
У Мінскай вобласці ў 2025 годзе ўвялі ў эксплуатацыю больш за 100 станцый абезжалезвання вады
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Па выніках 2025 года ў Мінскай вобласці было ўведзена ў эксплуатацыю 112 станцый абезжалезвання і 15 новых водазаборных свідравін. Адзін з чарговых стратэгічна важных аб'ектаў ужо на падыходзе - водазабор у Чэрвені, аб'ект адносіцца да Жодзінскага водаканала.
Артэзіянская вада паднімаецца з глыбіні 60 м і размяркоўваецца ў раённы цэнтр, дзе да гэтага якасць пітной шмат у чым не адпавядала нормам. Абсталяванне тут беларускай вытворчасці, а сам вопыт беларускіх спецыялістаў стаў цікавы і за мяжой.
Акрамя таго, па выніках 2025 года ў Мінскай вобласці з'явілася і больш за 150 новых міні-станцый ачысткі вады.