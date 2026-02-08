3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
У Мінскай вобласці ў 2026 годзе капітальна адрамантуюць 120 дамоў
120 дамоў у Мінскай вобласці атрымаюць новае аблічча. У цэнтральным рэгіёне прыступілі да рэалізацыі капітальнага рамонту на 2026 год - работы вядуцца ўжо больш чым на 30 аб'ектах.
Рашэнне аб капрамонце прымаецца, зыходзячы з тэхнічнага стану аб'екта. Таксама да праектавання праводзіцца сход жыхароў, каб улічыць усе пажаданні. Заменяць і ліфтавае абсталяванне - усталююць 24 новыя пад'ёмнікі.
У Смалявічах таксама вялікія планы па навядзенні парадку на зямлі, уключаючы і капітальны рамонт.
Міхаіл Верын, намдырэктара Смалявіцкай ЖКГ:
"Запланавана правядзенне капітальнага рамонту па Смалявіцкім раёне ў колькасці 5 шматкватэрных жылых дамоў. Работы ўключаюць замену даху, рамонт балконаў і сістэм ацяплення з заменай радыятараў, добраўпарадкаванне прылеглай тэрыторыі. Зараз, нягледзячы на ўмовы надвор’я, работы ідуць на двух аб'ектах: у Смалявічах і пасёлку Зялёны Бор. Людзі ставяцца з разуменнем".
Спіс дамоў, у якіх запланаваны капрамонт у 2026 годзе, размешчаны на афіцыйных сайтах райвыканкамаў і на партале Мінскай абласной жыллёва-камунальнай гаспадаркі.