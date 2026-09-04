У Мінскай вобласці ўкараняюць сістэму відэааналітыкі на МТК
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Новы этап у тэхналагічным аснашчэнні малочна-таварных комплексаў. У цэнтральным рэгіёне праца гэтых стратэгічна важных аб'ектаў знаходзіцца на відэакантролі.
Больш за 600 МТК ужо абсталяваны сістэмамі назірання за жывёламі, а таксама за тэхнічным працэсам. Губернатар Мінскай вобласці падпісаў з правайдэрамі паслуг сувязі мемарандум аб пашырэнні супрацоўніцтва.
Новыя МТК ужо ў базавай камплектацыі абсталёўваюць сістэмамі сачэння і аналітыкі. Тут ім у дапамогу штучны інтэлект, які дазваляе рабіць у аўтаматычным рэжыме штодзённыя выкладкі па выкананні ўмоў вытворчага працэсу, а таксама складае пералік памылак, дапушчаных работнікамі прадпрыемства.