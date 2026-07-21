У Мінскай вобласці ўшаноўваюць першыя экіпажы-двухтысячнікі на ўборцы ўраджаю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пакуль па ўсёй краіне дзейнічае рэжым максімальнай мабілізацыі, беларускія аграрыі куюць харчовы суверэнітэт і даказваюць: яны ўмеюць прыбіраць хлеб хутка, якасна і без страт. У Мінскай вобласці ўшаноўваюць першыя экіпажы камбайнераў, якія пераадолелі рубеж і намалацілі больш за 2 тыс. т збожжа.
Ужо 8 экіпажаў Мінскай вобласці сабралі па 1 тыс. т новага ўраджаю. Зафіксавана два чарговыя асабістыя дасягненні: на рахунку камбайнера агракамбіната "Кухчыцы" Клецкага раёна Паўла Шуцілы намалот 2 тыс. т. Яго калега па гаспадарцы Сяргей Касцюковіч таксама намалаціў запаветныя 2 тыс. т. Такі вынік - прыкмета высокага майстэрства аграрыяў цэнтральнага рэгіёна (гл. відэа).