У Мінскай вобласці за дзень вывезлі 7 тыс. кубаметраў прыбранага з тэрыторый снегу

Работнікі ЖКГ працягваюць прымаць аператыўныя меры па расчыстцы дарог і тратуараў, апрацоўцы іх супрацьгалалёднымі матэрыяламі, уборцы дахаў ад снегу і луедзяшоў, а таксама вывазу снегу.

Напрыклад, у Мінскай вобласці напярэдадні толькі за дзень вывезлі 7 тыс. кубаметраў снегу. У Чэрвеньскім раёне на ўборцы задзейнічана 24 адзінкі тэхнікі: пагрузчыкі, трактары, самазвалы. Нарыхтавана тысяча тон пясчана-саляной сумесі.