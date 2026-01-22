3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
У Мінскай вобласці за дзень вывезлі 7 тыс. кубаметраў прыбранага з тэрыторый снегу
24 студзеня беларусаў чакае халоднае надвор'е і месцамі невялікі снег. На асобных дарогах захоўваецца галалёдзіца.
Работнікі ЖКГ працягваюць прымаць аператыўныя меры па расчыстцы дарог і тратуараў, апрацоўцы іх супрацьгалалёднымі матэрыяламі, уборцы дахаў ад снегу і луедзяшоў, а таксама вывазу снегу.
Напрыклад, у Мінскай вобласці напярэдадні толькі за дзень вывезлі 7 тыс. кубаметраў снегу. У Чэрвеньскім раёне на ўборцы задзейнічана 24 адзінкі тэхнікі: пагрузчыкі, трактары, самазвалы. Нарыхтавана тысяча тон пясчана-саляной сумесі.
Таксама спецыялісты аператыўна рэагуюць на звароты грамадзян праз сацсеткі і па гарачай лініі. Амаль 400 адзінак тэхнікі працуе па ўсёй Мінскай вобласці - снег вывозяць на спецыяльныя палігоны ўдалечыні ад населеных пунктаў.