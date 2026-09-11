У Мінскім палацы дзяцей і моладзі працягваецца запіс у аб'яднанні па інтарэсах

Ад спартыўных секцый да вывучэння штучнага інтэлекту: у Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі працягваецца запіс у аб'яднанні па інтарэсах. Для юных жыхароў сталіцы тут адкрыта больш за 600 гурткоў па самых розных кірунках.

Сёлета спіс папоўніўся: выкладчыкі цэнтра навучаць хлопчыкаў і дзяўчынак працаваць з нейрасеткамі. Таксама запланавана адкрыццё групы па рэжысёрскім рамястве. Сярод самых запатрабаваных кірункаў па-ранейшаму застаюцца вывучэнне замежных моў і мастацкі профіль.

Уладзімір Багданаў, намеснік дырэктара Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі:

"На дадзены момант да нас запісалася ўжо больш за 4 тыс. дзяцей. Кожны зможа знайсці сабе кірунак па душы і выявіць свае таленты як у мастацкай творчасці, так і ў тэхнічнай сферы: у нас развітыя 3D-мадэляванне, праграмаванне, трасавы мадэлізм".

У планах сёлета набраць больш за 7 тыс. хлопчыкаў і дзяўчынак. Запіс падоўжыцца да 13 верасня.