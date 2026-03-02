3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
У Мінскім раёне ўшанавалі памяць супрацоўнікаў міліцыі, якія загінулі пры выкананні службовага доўгу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напярэдадні Дня міліцыі праваахоўнікі ўспамінаюць тых, хто загінуў пры выкананні службовага доўгу. У храме ў гонар Аляксандра Неўскага ў Чурылавічах прайшла паніхіда з удзелам кіраўніцтва УУС Мінскай вобласці і членаў сямей загінуўшых супрацоўнікаў.
У завяршэнне сустрэчы для ўдзельнікаў мерапрыемства арганізавалі аглядную экскурсію ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі.