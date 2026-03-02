Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

У Мінскім раёне ўшанавалі памяць супрацоўнікаў міліцыі, якія загінулі пры выкананні службовага доўгу

Напярэдадні Дня міліцыі праваахоўнікі ўспамінаюць тых, хто загінуў пры выкананні службовага доўгу. У храме ў гонар Аляксандра Неўскага ў Чурылавічах прайшла паніхіда з удзелам кіраўніцтва УУС Мінскай вобласці і членаў сямей загінуўшых супрацоўнікаў.

У завяршэнне сустрэчы для ўдзельнікаў мерапрыемства арганізавалі аглядную экскурсію ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі.

Разделы:

Грамадства