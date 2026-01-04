Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінскім заапарку выбралі жывы сімвал 2026 года

Каб бліжэй пазнаёміцца з сімвалам года Чырвонага Вогненнага Каня, далёка ехаць не трэба: дастаткова зазірнуць у Мінскі заапарк.

Там фаварыта 2026 года выбіралі ўсёй грамадой: збіралі лайкі ў сацсетках. Пераможцам галасавання стала Зара. Ёй 6 гадоў, гнядой масці, мешанка беларускай запражной і латвійскага цеплакроўнага каня.

Серабро народнага галасавання дасталося Смолцы: верхавому поні цёмна-шэрай афарбоўкі. Ён нарадзіўся прама ў заапарку. На ганаровым, трэцім месцы, Півоня. Конь поні-класа, абаяльны і прыязны.

А ўсяго тут 15 коней і тры ослікі, усе яны з задавальненнем ідуць на кантакт з усімі наведвальнікамі Мінскага заапарка.

