У Мінску абмеркавалі юбілейны праект "Цягнік Памяці - 2026"

Напярэдадні трагічнай даты для народаў Саюзнай дзяржавы - 85-й гадавіны пачатку Вялікай Айчыннай вайны - ідзе маштабная падрыхтоўка да рэалізацыі патрыятычнага праекта "Цягнік Памяці -2026".

Яго правядзенне абмеркавалі ў Савеце Рэспублікі. Спіс удзельнікаў фарміруецца, і, каб трапіць у яго, неабходна перамагчы ў рэспубліканскім конкурсе "Я - патрыёт сваёй краіны". Усяго пададзена звыш 11 тысяч заявак з усёй краіны (больш падрабязна - глядзіце відэа).