У Мінску адкрыўся Міжнародны фестываль мастацтваў "Беларуская музычная восень"

У Мінску адкрыўся LII Міжнародны фестываль мастацтваў "Беларуская музычная восень"! Да 29 лістапада адна з галоўных канцэртных пляцовак краіны прыме выканаўцаў з пяці краін, уключаючы Расію, Італію, ЗША і Ізраіль. У афішы масштабнага форуму - больш за 40 канцэртаў, жанры розныя: ад вечнай класікі да амерыканскага джазу. Адной з галоўных падзей сезона стане лістападаўскі візіт маэстра Юрыя Башмета і яго знакамітага ансамбля "Салісты Масквы".

Усяго ў праграме заяўлены 41 канцэрт - на дзвюх пляцоўках філармоніі. Арганізатары абяцаюць здзівіць гледачоў рэдкімі інструментальнымі праграмамі, а фінальным акордам фестывалю ў канцы лістапада стане грандыёзнае выкананне ўсіх скрыпічных канцэртаў Антоніа Вівальдзі.