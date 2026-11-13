У Мінску адкрылася выстава "Берагіні Беларусі"
У Мінску адкрылася выстава "Берагіні Беларусі". Праект прымеркаваны да 100-годдзя з дня нараджэння мастацтвазнаўцы і заснавальніцы Музея старабеларускай культуры Вольгі Церашчатавай.
У 70-х Вольга Васільеўна ўзначальвала навуковыя экспедыцыі Акадэміі навук па рэгіёнах Беларусі. Падчас гэтых паездак даследчыкі ратавалі ад знішчэння і забыцця помнікі нацыянальнага мастацтва: старажытныя іконы, прадметы царкоўнага начыння, узоры народных рамёстваў.
Артэфакты леглі ў аснову фондаў музея. Выстава знаёміць наведвальнікаў з выбранымі экспанатамі (глядзіце відэа).