У Мінску адкрылі новыя зоны адпачынку

Дзе адпачыць гарачым летам, не пакідаючы горад? Сучасныя дзіцячыя пляцоўкі, экалагічныя сцежкі і месцы для заняткаў спортам. Новыя зоны адпачынку з'явіліся ў Мінску. Іх ацаніла выязная камісія.

Зялёныя аазісы і атмасферныя арт-маршруты. У сталіцы актыўна развіваецца інфраструктура для адпачынку і спорту. З'яўляюцца новыя арт-аб'екты, дзіцячыя пляцоўкі і экасцежкі. Асаблівы акцэнт зроблены на камфорт і бяспеку. Работы па стварэнні такіх лакацый вядуцца ва ўсіх раёнах.

Так, у Фрунзенскім раёне для жыхароў добраўпарадкавалі лакацыю пад назвай "Вярба". Тут з'явіліся малыя архітэктурныя формы: лаўкі, агароджы і спартыўныя пляцоўкі з зялёным асяроддзем.

"Усё пачынаецца з кахання" - у Ленінскім раёне лакацыя атрымала працяг і стала новым пунктам прыцягнення для ўтульных прагулак па сталіцы.

У Мінску актыўна пракладваюцца маршруты па ўтульных і маляўнічых кутках, злучаючы паміж сабой раёны і вуліцы. Сёння ў мегаполісе функцыянуе ўжо 91 зялёная лакацыя. Да Дня горада іх будзе 100.