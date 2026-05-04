У Мінску ля манумента Перамогі 6 і 7 мая часова абмяжуюць рух
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску 6 і 7 мая часова абмяжуюць рух ля манумента Перамогі.
Абмежаванні звязаны з рэпетыцыямі ўрачыстых мерапрыемстваў да 9 Мая.
Абмежаванні будуць дзейнічаць з 12:00 да 13:30 6 мая і з 18:30 да 20:00 - 7 мая па наступных кірунках: праспекту Незалежнасці - ад вуліцы Купалы да вуліцы Казлова; вуліцы Захарава - ад праспекта Незалежнасці да вуліцы Першамайскай; вуліцы Кісялёва - ад праспекта Незалежнасці да вуліцы Чырвонай.