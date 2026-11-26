У Мінску абмеркавалі пытанні абароны моладзі ад наркапагрозы. Каля тысячы чалавек сталі ўдзельнікамі інфармацыйна-асветніцкай акцыі "Твой выбар - твая будучыня". У вочным і анлайн-фарматах студэнты, а таксама навучэнцы школ і каледжаў змаглі пачуць меркаванні экспертаў і задаць пытанні, якмя іх хвалююць.

Асаблівы акцэнт зрабілі на развенчанні небяспечных міфаў - у прыватнасці, пра існаванне так званых "лёгкіх" наркотыкаў і бяспеку разавага ўжывання. Эксперты нагадалі: любая спроба можа назаўсёды змяніць жыццё.

Аляксандр Лук'янаў, начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі Мінгарвыканкама:

"Мы прыводзім прыклады маладых людзей, якія сутыкнуліся з сур'ёзнымі праблемамі ў жыцці - будзь то ўжыванне наркотыкаў, хуліганства або парушэнні закону, звязаныя з гвалтам ва ўстановах адукацыі. На жаль, атрымаўшы тэрміны яшчэ на самым старце свайго жыццёвага шляху, сёння яны самі расказваюць аднагодкам, чаму варта прыслухоўвацца да меркавання дарослых, экспертаў і бацькоў".

Апошнія 5 гадоў у Беларусі назіраецца зніжэнне колькасці выяўленых злачынстваў па лініі наркакантролю. Змяншаецца і колькасць асоб, прыцягнутых да адказнасці, у тым ліку непаўналетніх. Разам з тым барацьба працягваецца: з пачатку 2026 года сталічныя праваахоўнікі ліквідавалі 10 інтэрнэт-магазінаў па продажы забароненых рэчываў.