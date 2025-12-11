Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінску на цырымоніі закрыцця трэцяга працоўнага семестра ўзнагародзілі лепшыя студатрады

Маладыя беларусы адзіныя ў сваім імкненні зрабіць краіну прыгажэйшай. У Мінску адбылася цырымонія закрыцця трэцяга працоўнага семестра. Па традыцыі ўзнагародзілі лепшыя студэнцкія атрады і арганізацыю, якая прымала, назвалі імёны камандзіраў студэнцкіх атрадаў, што найбольш ярка праявілі сябе ў мінулым семестры.

Калі скласці ўсе гадзіны, адпрацаваныя гэтым летам беларускімі студэнтамі, атрымаецца не адна тысяча гадоў. Але не часу - жывой, энергічнай, стваральнай працы. Працы, якая змяніла аблічча гарадоў, дапамагла прадпрыемствам і, вядома, змяніла саміх хлопцаў і дзяўчат (гл. відэа).

