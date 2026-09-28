У Мінску напярэдадні Дня настаўніка ўшаноўвалі лепшых педагогаў

У сталіцы напярэдадні Дня настаўніка ўшаноўвалі лепшых педагогаў - гэта 30 чалавек, якія працуюць у дзіцячых садах, школах, гімназіях і каледжах.

Уменне разглядзець унікальны патэнцыял у кожным дзіцяці, падтрымаць яго першыя крокі і стаць рэальным арыенцірам у жыцці.

Напярэдадні прафесійнага свята па традыцыі гучаць словы падзякі тым, хто прысвяціў сваё жыццё выхаванню падрастаючага пакалення. Узнагародзілі 30 лепшых педагогаў сталіцы (гл. відэа).