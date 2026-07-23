У Мінску пачалі працаваць першыя школьныя кірмашы

Дзелавыя касцюмы і абутак, а таксама рукзакі і канцылярыя. Першыя школьныя кірмашы пачалі працаваць у Мінску. Універмагі прапаноўваюць пакупнікам шырокі выбар тавараў для дзяцей усіх узроставых груп. Перавага аддадзена айчынным вытворцам. Пакупнікоў радуюць навінкі, а яшчэ шырокі дыяпазон цэн і скідкі.

Школьная падрыхтоўка на старце. У Мінску ўжо разгарнуліся першыя кірмашы ў буйных гандлёвых цэнтрах. У асартыменце канцылярскія тавары, друкаваныя выданні, школьная форма і абутак дзелавога стылю. Многія тавары даступныя па паніжаных цэнах.

"У нас прадстаўлены шырокі асартымент канцтавараў. Можна сабраць як першакласніка, так і студэнта. Ёсць сшыткі рознага фармату, пеналы, ручкі, алоўкі. Таксама ў нас прадстаўлены набор для першакласніка, у якім сабрана ўсё, што неабходна ў першым класе", - расказала загадчык секцыі дзіцячых тавараў гандлёвага цэнтра Вольга Палішчук.

Ужо ў канцы жніўня на пляцоўцы ля Палаца спорту пройдзе традыцыйны маштабны школьны кірмаш. Таксама будуць працаваць і мабільныя пляцоўкі ў кожным раёне Мінска да 1 верасня.