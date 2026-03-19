У Мінску падвялі вынікі конкурсу "Імпартазамяшчэнне"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску ўзнагародзілі пераможцаў і лаўрэатаў конкурсу "Імпартазамяшчэнне".
У намінацыі "Заказчык года" перамаглі арганізацыі, якія істотна скарацілі імпартны складальнік і пашырылі наменклатуру закупак айчынных камплектуючых. "Вытворцамі года" прызнаныя кампаніі, якія найбольш нарасцілі аб'ёмы выпуску імпартазамяшчальнай прадукцыі. Усяго заяўлена амаль 60 прадпрыемстваў.
Па выніках 2025 года ў Беларусі выраблена імпартазамяшчальнай прадукцыі амаль на 30 млрд долараў. Асаблівая роля па лініі імпартазамяшчэння адводзіцца малому і сярэдняму бізнесу.