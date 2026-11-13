У Мінску падвялі вынікі літаратурнага конкурсу "Наша 17 Верасня"
Вынікі літаратурнага конкурсу "Наша 17 Верасня" сёння падвялі ў Мінску ў гандлёвым цэнтры "Сталіца". Сотні ўдзельнікаў - самых розных узроставых груп. Прычым у аснову твораў леглі нават гісторыі прабабуль, прадзядуляў і пераасэнсаванне вядомых фактаў мінулага. У рамках цырымоніі ўзнагароджання маладыя радкі візуалізавалі артысты тэатра Купалы.
Беларусь - гэта сіла, людзі – соль, Беларусь - не проста зямля. Маладосць - гэта той самы час, калі трэба абавязкова паспець усё і пры гэтым абсалютна нічога не страціць, яшчэ абавязкова захоўваць мінулае, ствараючы будучыню. Менавіта гэта і зрабілі ўдзельнікі літаратурнага конкурсу "Наша 17 Верасня". Вынікі яго падвялі напярэдадні юбілею і гадавіны прыняцця закона аб уз'яднанні БССР (глядзіце відэа).