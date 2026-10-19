У Мінску пашыраць сетку электразарадных станцый

Згодна з новай горадабудаўнічай канцэпцыяй Мінска, да 2028 года ў мегаполісе з'явіцца больш за 200 дадатковых электразарадных пунктаў для аўто, а да 2030 года іх будзе каля 5 тыс.

Галоўная задача, што стаіць перад архітэктарамі, - размясціць станцыі ў зручных лакацыях для мінчан, пашырыць сетку зарадак у спальных раёнах, а таксама дадаць новыя прыстасаванні ў цэнтры сталіцы.

Віктар Гуцько, старшыня камітэта архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінгарвыканкама: "Прадугледжана ўсталяванне хуткіх зарадных станцый у месцах нязначнага знаходжання, гэта значыць калі зарад электрамабіля павінен займаць ад паўгадзіны да дзвюх гадзін. У сярэднім для горада Мінска неабходна звыш 5 тыс. зарадных станцый. Прадугледжваецца сярэднееўрапейскі ўзровень, калі на адну электразарадную станцыю прыходзіцца каля 25 электрамабіляў".

Запланавана, што каля 70 % ад агульнай колькасці станцый складуць менавіта хуткія і суперхуткія. Асаблівую ўвагу падчас усталявання такіх прыстасаванняў будуць звяртаць і на ландшафт - іх арганічна ўпішуць у агульны дызайн забудовы.

Пашырэнне сеткі зарадных станцый абумоўлена ростам колькасцi электрамабіляў. Іх у Мінску зарэгістравана больш за 30 тыс.