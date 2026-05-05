У Мінску павіншавалі ветэрана Вялікай Айчыннай Міхаіла Шашкова

Напярэдадні Дня Перамогі ветэраны ў Беларусі прымаюць віншаванні. На сённяшні дзень у краіне пражывае больш за 570 ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, і кожнага з ушанаваннямі віншуюць міліцыянеры, вайскоўцы, школьнікі, прадстаўнікі мясцовых органаў улады. У адным з мінскіх двароў вайскоўцы арганізавалі цэлы канцэрт.

Віншаванне з аркестрам пад балконам, вальсам ад акцёраў тэатра, песнямі ваенных гадоў - менавіта так напярэдадні Дня Перамогі ў Беларусі віншуюць ветэранаў.

І кожны раз прыемнае хваляванне адчуваюць не толькі тыя, каго віншуюць, але і тыя, каму выпаў такі гонар: музыканты ваеннага аркестра рыхтуюцца да гэтага мерапрыемства з асаблівым настроем. Акцёры падабраныя таксама не выпадкова: гэта тыя, хто іграе ролі ў пастаноўках на ваенную тэму.