У Мінску ўпершыню праведзена аднамаментная замена двух тазасцегнавых суставаў
Беларускія ўрачы асвойваюць самыя перадавыя тэхналогіі ў галіне эндапратэзавання, што павышае ўзровень айчыннай медыцыны і якасць атрымліваемай пацыентамі дапамогі.
Унікальны выпадак у 11-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска - пацыентцы з сур'ёзным паражэннем тазасцегнавых суставаў аднамаментна замянілі абодва. Аперацыя і перыяд рэабілітацыі прайшлі паспяхова. Сёння жанчына вядзе актыўны лад жыцця, пры гэтым да аперацыі не магла перамяшчацца без дапаможных сродкаў.
Раскажам пра магчымасці і маштабіраванне паспяховага вопыту (гл. відэа).