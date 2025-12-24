У Мінску прадставілі першы беларускі дзіцячы рэанімабіль

Апынуцца ў патрэбным месцы за лічаныя хвіліны - для беларускіх урачоў задача нумар адзін. У новым годзе дапаможа ім у гэтым першы айчынны дзіцячы рэанімабіль. Яго праект быў створаны за некалькі месяцаў спецыялістамі прадпрыемства "МАЗ-Купава". У працэсе канструктары ўлічылі ўсе пажаданні ўрачоў і рэаніматолагаў, каб гарантаваць камфорт і бяспеку як для медыцынскага персаналу, так і для маленькіх пацыентаў. Адзін з галоўных аспектаў - гэта лакалізацыя вытворчасці, а таксама цана рэанімабіля пры захаванні высокай якасці.